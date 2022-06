De um apartamento vazio a um espaço luminoso e fresco!

O sucesso da concepção de pequenos apartamentos urbanos pode, por vezes, ser percebido como algo de impossível. Mesmo quando fazemos algumas alterações, podemos ter a sensação de viver numa revista. No entanto, o segredo para obter um design impecável num pequeno apartamento, é vermos este espaço como uma tela branca, e começar a partir do zero. Pelo menos, foi isso que os arquitetos Seog Be Seog fizeram neste apartamento C, o seu mais recente projeto.

Antes de iniciar o projeto, os profissionais do atelier Seog Be Seog depararam-se com um pequeno apartamento sombrio e inabitável, mas a surpresa chega depois do trabalho executado. O apartamento tornou-se um espaço chic, tendência e muito urbano. Descubra neste livro de ideias todo o processo, um antes e depois, absolutamente irreconhecível!