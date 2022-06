Grades para as janelas: 20 ideias em que nunca tinha pensado

Algumas pessoas optam por colocar grades nas janelas para contarem com maior segurança. Em moradias isoladas ou viradas para a rua com janelas muito baixas e de fácil acesso, acrescentar grades é a decisão mais sensata. Para além de o fazerem sentir mais resguardado, pode abrir as janelas para deixar entrar o ar e a luz sem ter que se preocupar com o possibilidade de alguém conseguir entrar. Claro que, a adição de grades pode, por vezes, ficar inestética. Mas, estamos aqui para o ajudar a fazer as melhores escolhas.

Trazemos-lhe 20 casas com janelas protegidas por grades e não só. Temos modelos para todos os gostos.

Veja quais prefere.