10 formas preciosas de utilizar madeira em casa

No livro de ideias hoje vamos mostrar os vários usos que pode dar à madeira ao ar livre.

A madeira é, sem dúvida, o material de construção mais nobre. A versatilidade é uma das suas grandes vantagens, uma vez que serve para construir elementos muito diferentes, para fazer móveis ou estruturas e como revestimento. Ao mesmo tempo, a madeira pode ser renovada, com um bom polimento e envernizamento, o que nos permite resgatá-la, reciclando ou reutilizando.

No caso da utilização de madeira ao ar livre, dependendo da sua função será necessário algum outro tratamento para combater bichos e humidade. A sua exposição contínua aos elementos normalmente pode constituir motivo de atracção, porque ao contrário do que acontece com outros materiais, madeira gasta é ainda mais atraente do que quando nova.

A madeira tem a virtude de fornecer calor e uma qualidade orgânica muito atraente para qualquer espaço. E por muitas razões continua a ser um dos materiais de construção mais popular no mundo.

Junte-se a nós nestes exteriores turísticos onde a madeira foi usada para construção simplesmente como elemento decorativo.