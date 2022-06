As vantagens de um quarto de duas camas!

Um quarto de duas camas pode não ser algo muito usual numa casa de família dita normal nos dias que correm. A não ser que seja um quarto que seja dividido entre irmãos e irmãs. Mas por norma quando se pensa ter um quarto de duas camas é com o intuito de receber visitas e este quarto estar preparado para qualquer situação inesperada. Ter um quarto de visitas em casa nem sempre é uma situação viável para a maioria das pessoas. Além de significar ter uma casa com mais divisões significa também que teve poder económico para a adquirir., o que hoje em dia ainda é mais complicado. Talvez seja mesmo uma característica mais presente em famílias mais abastadas e com mais poder económico. Antigamente em famílias com mais posse e numerosas existia com frequência um quarto de visitas, um quarto para as empregadas… etc.

Nos dias que correm, a pressa e a falta de tempo e de dinheiro obriga à compra ou ao aluguer de casas mais pequenas e quando os amigos aparecem a solução é mesmo abrir o sofá cama da sala.