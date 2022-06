7 materiais isolantes para proteger a sua casa

Quando falamos de isolamentos térmicos significa que podemos criar uma barreira entre duas áreas da casa ou entre o lado de fora e as áreas que queremos proteger. Em geral quase todos os materiais dificultam a dispersão de calor entre as diferentes áreas da casa, ou mesmo entre elas e o exterior, no entanto alguns são mais eficazes do que outros, e portanto são classificados como isolantes térmicos, porque eles executar esta função melhor do que outros. Entre eles estão as fibras de plástico.

As fibras de plástico, produzidas a partir de derivados de petróleo, geralmente são muito eficazes na prevenção da dispersão de calor, e a sua principal qualidade é que com uma pequena espessura conseguirá uma elevada eficiência térmica. A condição ideal para otimizar o controlo ambiental numa habitação é preparar antecipadamente um vazio entre os painéis que formam as paredes. Esta solução é bastante difícil de alcançar, mas é aqui que as fibras de plástico ou materiais porosos entram em jogo, porque eles imobilizam o ar seco neste espaço confinado, permitindo assim um controlo mais eficaz da temperatura, que é precisamente aquilo que precisamos numa casa ou nas suas divisões.