A casa de um piso que sempre quis ter

Na planta do projeto podemos ver a distribuição dos quartos, que são três: – um quarto principal, com quarto de vestir e casa de banho, e dois quartos com uma casa de banho partilhada, que podem ser para as crianças da família, com a particularidade de que estes quartos têm porta janela deslizante, em comunicação com o jardim.

Além da garagem para dois carros, com a porta na área de serviço, a casa conta também com uma despensa separada da cozinha, roupeiro no hall de entrada, um espaço para arrumar sacos, bicicletas e todas as coisas que é preciso fazer desaparecer da vista, e um pequeno compartimento onde se pode ter tudo para a jardinagem. É realmente uma casa muito bem planeada onde se pode levar uma vida feliz, com tudo no seu lugar e espaço para toda a família.

