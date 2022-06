8 ideias de bom gosto para iluminar os seus espaços

Destaque uma parede especial Quando se tem um lugar especial da casa, onde se decidiu colocar um acabamento especial sobre uma qualquer superfície, como no caso desta sala, podemos jogar com a iluminação para destacar os revestimentos. Este plano que divide a sala de jantar foi revestido com uma pedra muito escura, e para aliviar a atmosfera optou-se por separar a parede do teto e colocar uma linha de luz que reforça a sensação de que o volume está isolado no espaço.