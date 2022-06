Uma casa pequenina mas muito confortável (+ 7 Fotos)

Nesta época em que o aumento dos preços dos materiais é inevitável, as novas reformas devem ser feitas de acordo com as possibilidades do nosso bolso, estudando outras formas de proceder a uma mudança na casa, que nos deixe com um sorriso no rosto sem muito sofrimento na carteira. É por isso que hoje lhe trazemos uma remodelação simples, mas poderosa, com pequenos elementos e algumas alterações pensadas e realizadas pelo gabinete DG Construção.