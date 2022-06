Um apartamento como uma obra-prima, que combina tradição e modernidade

Hoje vamos visitar um elegante apartamento espanhol, localizado num edifício antigo no centro histórico do bairro de Gracia. Deixaram presentes uma série de elementos de outrora: a parede em tijolo, o pavimento coberto por magníficos azulejos, as janelas e estores em madeira branca. A inteligência dos arquitetos do atelier Brick construcció i disseny, souberam realçar a beleza e cada detalhe único deste apartamento, no processo da renovação. Não apagaram marcas, mas souberam a tonalidade do presente, sem dúvida uma casa único no seu género. Saiba porquê…