Cadeiras de autor – design para que te quero!

É muito tentador podermos agora comprar uma cadeira que normalmente custa cerca de 400€ e agora conseguirmos comprá-la por apenas 60€ ou algo do género. Certo que são réplicas mas o aspecto é muito identico ao modelo orginal e a tentação por optar por algo falso por uma questão de preços muitas das vezes nos leva a adquiri-los. É como desejar muito uma carteira Louis Vuitton ou uns sapatos Christian Louboutin e não conseguir ter os originais e optar pela aquela loja online que vende réplicas que vêm da China e chegam sabe-se lá quando nem como. Problemas na alfandega e depois abre a encomenda e cheira a plástico e os sapatos caiem-lhe dos pés. Será a tristeza por certo!

Há quem não dê valor a roupas e acessórios super dispendiosos mas daria tudo por tudo para ter uma poltrona de Eames Van der Rohe, Charles & Ray Eames ou Philip Starck. Se os nomes não lhe dizem nada irá ficar mais elucidado quando vir os exemplos que trazemos hoje.

A réplica de design de mobiliário está a crescer a olhos vistos e os sites com estas ofertas parecem cogumelos. As vantagens em adquirir serão conseguir ter a peça com o mesmo design mas por um preço acessível, podendo todos ter interiores dignos de revista sem os amigos saberem ao certo se tal peça é original ou não. Mobiliário com design original é algo bonito e ao adquirir uma vez irá tê-lo durante toda a vida e provavelmente, irão também passar para os seus netos. O design é atemporal, a qualidade é alta e os acabamento são perfeitos. Vamos ver alguns exemplos!