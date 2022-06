Como decorar uma sala com menos de 10 metros quadrados?

As excentricidades também estão presentes em pequenas salas. Este é um exemplo que nos mostra que tudo pode ser feito, desde que seja concretizado com estilo. Do branco e cinzento das salas anteriores, passamos a uma sala de estar com poltronas de cor vermelha, azul e amarela. A iluminação também desempenha um papel fundamental, marcando e destacando as várias partes do quarto.