Uma remodelação que faz da simplicidade e da luminosidade os seus pontos de força

Vamos começar com um dos ambientes da casa de que mais gostamos: a cozinha. Na realidade, a imagem mostra-nos mais uma kitchenette escondida, mas com espaço necessário para nela se circular de forma fácil. A área comunica com a sala ampla que se encontra adjacente. Esta grande abertura está equipada com portas de correr. Com um gesto simples pode-se desfrutar de um ambiente mais íntimo ou, pelo contrário, aberto.