Apartamento espetacular, perfeito para recém-casados!

A sala de jantar encanta-nos com a decoração da parede, um papel de parede tipo folha de ouro, que se harmoniza com o lustre dramático suspenso ao teto. A mesa de jantar e as cadeiras enquadram-se no estilo contemporâneo, enquanto que a crença equilibra as linhas retro. Nesta casa há tantos estilos, que não há forma de aborrecer!