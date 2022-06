10 casas rústicas que fazem o coração bater mais rápido

Poucas casas têm a capacidade de nos despertar os sentidos e fazer sentir tão confortáveis, como as casas rústicas ou chalés de madeira. Nelas encontramos história, tornando-nos também parte de uma história. Encontramos ainda elementos da natureza na sua forma mais pura, devido aos materiais com que são construídas e pela forma como refletem o estilo de vida no campo.

Hoje, a homify mostra-lhe, algumas casas e interiores encantadores, que refletem a beleza do estilo rústico, especialmente quando cercado por paisagens naturais. Escolha o seu design preferido…