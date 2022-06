Como decorar uma casa a partir do zero

A casa dos nossos sonhos: olhamos tanto para ela e imaginamo-la tantas vezes, até ao dia em que é finalmente nossa. Mas agora que a temos, a nossa maior preocupação é mobilá-la.

Mas como decorar uma casa do zero?!

Veja no mini-guia homify as ideias que partilhamos: desde do estudo do projeto à escolha dos detalhes. Aqui estão as principais etapas que deve ter em mente, para transformar a sua casa, no espaço que sempre sonhou.