Estofos de assentos: as inspirações de que precisava!

Neste caso, o padrão branco e preto do estofo do sofá – embora seja isso mesmo, um padrão – consegue dar às almofadas amarelas todo o protagonismo da sala. Esta é uma excelente solução para quem não gosta de monotonia, mas que também não quer arriscar em demasia no momento de colocar no meio da sala um sofá cheio de vida e sedento de atenção!