12 espaços intermédios que nada têm de aborrecidos. Faça também!

Ai, se eu soubesse o que fazer a este corredor, a este cantinho? Que chatice… Quantas vezes este pensamento já não passou pela sua cabeça. Por vezes, quanto mais olhamos para o espaço, menos sabemos o que fazer.

É aqui que entra a homify. Um plataforma que todos os dias se reinventa e procura as melhores imagens e opções para o inspirar. A pensar em si, damos o nosso máximo, porque queremos que viva a sua casa com intensidade, paixão e dedicação. Nem sempre as boas ideias, surgem, mas depois de vermos imagens, nascem ideias, que, na maioria das vezes, podem pôr em prática com facilidade.

Os espaços intermédios não têm de ser uma dor de cabeça. Aproveite para criar áreas de armazenamento, de leitura ou, simplesmente, de decoração.

Veja as 12 imagens que lhe trazemos e adapte-as à sua casa. Alguma dúvida, fale com os nossos arquitetos de interiores.