Aprenda a integrar (sem erros) as peças de arte do seu filho em sua casa!

Miúdos em casa: uma fonte de alegria ou uma enorme dor de cabeça? Os anos passam, a pergunta mantém-se. Sem dúvida nenhuma que são a cereja no topo do bolo de muitos pais – e não queremos nunca pôr isso em dúvida! Mas, pais desse lado, admitam: por vezes, as crianças tornam-se verdadeiros ninjas da arte do terror, não é? Num momento estão sossegadas a ver televisão e quando piscamos os olhos já estão a beber água da tigela do cão ou estão a fazer acrobacias em cima do sofá! A boa notícia é que isso é tudo normal e um excelente sinal de crianças saudáveis e felizes, mas pode ser um péssimo sinal para o interior da sua casa. Já lhe aconteceu ter um Picasso ou um Van Gogh em casa, que tenha decidido usar as paredes, o sofá ou outro móvel qualquer como tela para a sua obra-prima? Esta situação é mais comum do que parece, por isso mesmo hoje apresentamos-lhe algumas soluções para contorná-la ou até mesmo evitá-la! Mangas arregaçadas e vamos a isto!