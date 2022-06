10 espaços fantásticos com amarelo

Outra excelente solução para aplicar o amarelo em casa é nos candeeiros. Sejam de pé, de parede ou no tecto, o amarelo só vai fazer com que a luz que emitam seja ainda mais calorosa e com uma presença mais forte, pois ao tocar na superfície do candeeiro vai espalhar pela assoalhada a cor do mesmo. Além disso, como são objectos mais pequenos ou, no caso dos de tecto, mais discretos, dificilmente o deixarão farto do amarelo.