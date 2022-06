A zona perfeita para a maquilhagem perfeita!

Um dos grandes truques para manter tudo arrumado é guardar os acessórios e maquilhagem nos respectivos recipientes e caixas. Ideias como num frapé de garrafas para colocar o secador do cabelo, os ferros alisadores e as escovas todas de cabelo irá resolver um dos assuntos com facilidade e ficarão sempre à mão. Frascos, copos e taças são ideias para colocar pincéis, vernizes, maquilhagem e acessórios soltos. Um tabuleiro ou bandeja também é sempre uma acessório bom para ter em cima do toucador para colocar tudo no interior se quiser dar uma limpeza.

Gavetas são ideias para guardar produtos mais pequenos. Ainda assim convém estarem organizados com tabuleiros de talheres ou com divisórias e caixinhas transparentes próprias para maquilhagem. O ideal não é ter a sua colecção toda à vista mas apenas os produtos que usa diariamente. Saber onde estão os outros produtos mais festivos mas estarem longe do olhar, conseguindo assim um ambiente mais sereno e sempre arrumado.