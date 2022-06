Casas modulares: 11 ideias com futuro

Começamos este artigo por uma proposta excelente, que nos chega pela mão da BLOC – Casas Modulares.

Esta empresa de Braga foi pioneira do conceito de casas modulares no nosso país e assenta os seus trabalhos num sólido processo de desenvolvimento, tendo como garante as tecnologias mais inovadoras e uma aturada pesquisa de mercado. O resultado são casas extremamente funcionais, com linhas simples e modernas, com a garantia de prestações topo de gama no que respeita ao conforto e à durabilidade. Se pretende uma casa de construção rápida, durável, económica e com todas as garantias, tanto para habitação privada como para instalações empresariais, esta pode ser a resposta para si. Produção nacional da mais alta qualidade!