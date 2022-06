Terreno estreito? 6,5 m de largura, esta casa é sensacional!

A fachada descobre-se com surpresas maravilhosas e cheias de charme! A adaptação do clima concretiza-se por simples elementos passivos que formam simultaneamente uma parte integrante da concepção, enriquecendo a piscina, que está no limite do terreno e que refresca o ar que entra para dentro de casa; o corredor lateral permite a entrada da luz natural e artificial, esta última surge em vários blocos da parede, sem ocupar espaço. A grande parede de vidro permite a entrada da luz, bem como divide o espaço social para o norte. A parede de vidro de dupla altura, com vista para o pátio permite abrir ou fechar o espaço com as portas dobráveis, controlando o fluxo de ar, enquanto que as enormes cortinas brancas podem, opcionalmente, limitar a entrada de luz ao amanhecer.

As cercas laterais, com o seu design em blocos paralelos, exibe alguns elementos iluminados, incrível como pequenos detalhes quebram um padrão geométrico. No topo, uma janela vertical, coroa subtilmente a fachada, equilibrando a explosão de cor nos dois primeiros níveis.