O Inverno está perto. Já preparou o seu jardim?

Já passou mais de metade do Outono. Está na altura de começar a preparar o seu jardim para os dias frios que se avizinham. A natureza não pára e as folhas caídas não significam que as suas árvores e plantas adormeceram para o Inverno. No solo, a actividade mantém-se, as plantas precisam de uma reposição de nutrientes e de hidratação que durante o Verão esmaece. É, então, importante recolher as plantas mais sensíveis, plantar vegetação que subsista ao gelo, colocar protecções sobre os canteiros, aproveitar as folhas secas para criar um composto que pode, depois, misturar no solo, entre outras coisas.

O contacto com a natureza é saudável. Ponha mãos à obra e, com a sua família, cuide do seu jardim. Se não sabe por onde começar, não se inquiete. No nosso texto, explicamos tudo.