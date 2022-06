10 espaços de charme com chão em madeira

Chão flutuante… Já todos vimos estes pavimentos e de certeza que caminhámos sobre eles. Mas será que sabemos exatamente o que são? Na verdade são um sucesso retumbante na área dos revestimentos de chão e provavelmente já assistiu à instalação de algum.

Mas se isso nunca aconteceu, nós explicamos. O chão flutuante é constituído por pranchas que são instaladas, geralmente, em cima de um piso preexistente (cimento, pedra, cerâmica… ). Na sua colocação não são utilizados cola, pregos ou outros fixadores, e as placas que o constituem são solidárias entre si por encaixe. Isto permite o milagre da instalação rápida e com mão-de-obra reduzida, mas com resultados excelentes.

Na realidade existem dois tipos de pavimentos flutuantes: – de madeira e laminados sintéticos. O pavimento flutuante de madeira é constituído por várias camadas de madeira natural, sendo que a camada de topo, aquela onde pisamos, é de madeira nobre e é o que distingue, à primeira impressão, um produto de outro. O pavimento de laminado é feito de um material rígido sintético composto de várias camadas fundidas entre si. É um produto muito resistente que nos dias de hoje já apresenta opções muito variadas, com um aspeto muito semelhante à madeira natural. Mas é mais barato, mais fácil de instalar e pode durar muito mais tempo.

Com tanta escolha de materiais, acabamentos e estilos, no fim o que conta mesmo são as suas necessidades e gostos pessoais. Quer renovar o chão de uma divisão, ou desta vez é mesmo a casa toda? As nossas ideias de hoje podem ajudá-lo a decidir! Dez espaços de charme com chão flutuante onde se pode deslumbrar…