Cozinhas pequenas: sete dicas para optimizar o espaço

Tal como os armários, também as gavetas são muito importantes para a arrumação se forem organizadas de forma correcta. Para começar, veja o tipo de coisas que vai ter que guardar e construa gavetas de tamanhos diferentes – umas mais estreitas e outras mais profundas – para que todos os seus objectos tenham lugar. Por dentro, é essencial que as gavetas estejam compartimentalizadas para que, ao abrir, os objectos não se misturem uns com os outros e permaneçam nas suas respectivas divisões. Assim, manterá as coisas sempre no sítio correcto e evita a desarrumação e as surpresas desagradáveis ao abrir a gaveta. Esse sistema de organização deve ser simples e prático para que não seja depois difícil de retirar e arrumar cada acessório. Separadores como os da imagem, encontra-os amiúde nas mais diversas lojas e materiais, do plástico, ao metal, à verga e à madeira. É só escolher!