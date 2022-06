7 salas de estar e de jantar fantásticas para inspirar o seu dia

A soma de texturas e de materiais é sempre interessante no que diz respeito a decorar ambientes modernos. A escada com degraus de madeira alonga-se pelo espaço, concedendo-lhe profundidade, e harmoniza-se com o revestimento de pedra na parede lateral e com a protecção de vidro. No piso térreo, a presença do conjunto de mesa e cadeiras em acrílico deixa o ambiente mais leve e amplo.