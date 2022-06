Homify 360º – Moradia em Ílhavo

A tal composição em forma de L é perceptível quando nos encontramos no jardim privado da casa. Nesta perspectiva e visto ser de noite, percebemos como se desenrolam os interiores devido à luz artificial. No primeiro andar as duas janelas simétricas lado a lado correspondem exactamente às duas suites e cada janela é parte integrante de cada uma.

No rés do chão percebemos que existe uma espécie de pála que dá acesso à garagem e que protege para possíveis almoços ou jantares no exterior. O acesso à cozinha é facilitado, já que a janela abre e permite a passagem para o interior sempre que for necessário. Do lado esquerdo à cozinha é visível pelo jogo de transparências que se trata da terceira suite da habitação.