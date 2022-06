Com pouco se remodelou este terraço: ficou encantador!

A remodelação e a ambientação de um terraço são importantes para a casa. Estamos a falar de um espaço muito usado pelas famílias dentro do seu foro privado e também para momentos de socialização. Este tipo de remodelação faz-se planeando o projecto de forma a atender às necessidades dos proprietários e ao orçamento disponível para o efeito.

Se vai remodelar o terraço de um apartamento tem que verificar se, no geral, a remodelação não altera a fachada do edifício. Tudo se deve harmonizar com a estrutura do imóvel para evitar problemas com o condomínio. Numa casa independente, embora seja mais fácil levar a cabo este tipo de projecto, também é importante respeitar a organização paisagística e a traça arquitectónica da região.

Venha ver este projecto em específico.