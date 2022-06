Deixe o frio lá fora com técnicas perfeitas para janelas

A arte, dizem muitos, pode ajudar a salvar o mundo! A design tem este efeito nas pessoas. Pode também ajudar a salvar a sua casa, principalmente naqueles dias terríveis de inverno… Vamos deixar-lhe alguns truques para que o seu lar se transforme numa verdadeira estufa.

Opte por isolar as suas portas e janelas do frio, que tenta entrar todo o custo. Ao calafetar mantém o calor entre as paredes de casa. Há ainda a possibilidade de ter aquecimento por todo lado, através de uma bela lareira portátil; as cortinas podem ser pesadas e opacas para preservar o ambiente quente; as mantinhas devem estar sempre por perto.

Passe um outono e inverno sem frio!