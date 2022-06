8 objetos baratos para um interior mais agradável

Quando falamos em decoração todo o nosso 'eu' fica espoletado de curiosidade, é uma palavra amiga, que gostamos imenso, cativa todos os nossos sentidos e… dá lugar ao melhor que há em nós – a nossa criatividade. É inevitável, quando decoramos temos de puxar por nós, dar asas à nossa imaginação, aliada ao bom senso e claro ao nosso gosto. Por mais que possamos gostar de um estilo, o nosso 'eu', gosto, feitio e modo de ser, irá prevalecer… tudo ditará o que somos e o que gostamos. Quer pelas cores, pelos modelos dos móveis, das peças decorativas, enfim tudo representará-o. Por isso, é que não existem casas iguais, mesmo que a arquitetura possa ser semelhante, o interior ou mesmo ou nosso jardim, será bem diferente da do vizinho. E ainda bem que assim o é… lar que é lar, é pessoal e irrepetível.

Porém, não obstamos a retirar ideias, inspirarmo-nos aqui e acolá, por vezes, precisamos de fontes criativas, que façam soltar do nosso 'eu' as mais rebuscadas criações. E a homify é isto, fonte de criatividade, sugestões fantásticas, decorações de sonho e claro aqui podem encontrar muitos objetos que existem nos mercados, nomeadamente em Portugal. Todos os dias e em cada artigo, mostramos peças nacionais e de louvar, hoje não é exceção, algumas das peças decorativas que iremos apresentar são nacionais, neste sentido são fáceis de adquiri-las para a sua casa… Neste artigo, queremos mostrar-vos como é possível decorar uma sala, com peças-chave, com pouco conseguimos ter muito, sabia? Quanto a si, só terá de criar e escolher os modelos, as cores e afins que prefere. No final, terá a sua casa à sua imagem. E poderá dizer a cada chegada…