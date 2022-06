10 ampliações simples e não muito caras

Com a adição de poucos metros quadrados em frente à sua área social, tirando um pouco de espaço ao jardim, obterá uma ampliação que lhe permitirá desfrutar de maior amplitude na sala da casa. No projecto, vemos uma construção leve com uma estrutura de madeira e de ferro. Para o piso, pode optar por prolongar o existente. Por fim, com paredes metálicas e em vidro, tem resolvida a ampliação. Agora, é só desfrutar da sua nova sala.