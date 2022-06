O poder dos tectos coloridos

Ter uma casa com estilo e cheia de vida, super a nossa cara, é o sonho de qualquer um de nós, certo? Uma casa onde faça sentido estarmos e onde nos sintamos bem e confortáveis. Para conseguirmos atingir este objectivo, é necessário que o mobiliário condiga com a nossa maneira de ser, que a decoração se encaixe em nós – e em último caso, se pudermos ter isto em conta, que a arquitectura seja aquela que idealizámos! Pode concordar com tudo o que dissemos até agora, mas de certeza que lhe está a escapar um pormenor: a cor. A cor, por si só, influencia e muito o nosso humor e o nosso estado de espírito dentro de casa. Por isto mesmo, temos soluções de revestimento de paredes muito diversificadas actualmente no mercado: tintas de cor sólida, texturas, papéis de parede, etc. Tudo isto serve para que a casa interaja mais e melhor connosco. Mas já pensou o que todos estes produtos podem fazer ao seu tecto? No artigo de hoje vamos mostrar-lhe o poder que tem um tecto diferente!