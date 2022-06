Uma casa de 300 m² que é real e podia ser sua

Não estamos a mentir. Esta casa podia ser sua! É certo que é de óptimas áreas, tem óptimos acabamentos, está localizada num terreno muito bom e até tem uma piscina, claro que o seu valor deve ser alto, mas faz bem sonhar. Podia ser sua se tivesses posses e condições para a construir, ou quem sabe, para si esta casa até seria demasiado grande. Existem casas para todos os gostos e carteiras e esta é sem dúvida para quem gosta de espaço, de estilo moderno e de natureza. A fachada irá conquistar a sua atenção, mas os interiores não passarão despercebidos. As grandes janelas voltadas para o exterior convidam e dão a conhecer os ambientes internos de forma muito subtil. A luz amarela transmite-nos conforto e paz. Tudo na casa foi projectado para se ter a maior percepção possível do espaço: desde as grandes janelas, às varanda com guarda em vidro, escadas transparentes, divisões amplas e com várias funções no mesmo espaço, materiais de tons neutros e principalmente muita luz, natural e claro, artificial também.

Temos a certeza que vai ficar enamorado das fotos seguintes! Preparado?