Uma casa pré-fabricada em estilo rústico que vai adorar!

Esta casa construíu-se a partir de um sistema de pré-fabricação patenteado com as suas partes em betão fabricadas na oficina e montadas posteriormente in loco. Tem a vantagem de poder ser coberta com um material que vá ao encontro das preferências dos proprietários, desde a pedra à cerâmica até ao tijolo ou ao betão puro e simples. Este sistema permite que se opte por um estilo moderno, contemporâneo ou rústico. Neste caso, a casa tem um aspecto rústico no exterior, mas os materiais são completamente novos, assim como a sua infraestrutura.