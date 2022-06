Antes e depois – edifício de 3 andares transforma-se em loft duplex

Se é daqueles que já sofreu uma remodelação em sua casa, sabe que o momento mais chato é quando tudo começa a ser destruído e o levam a pensar que se calhar não se devia ter metido em tal alhada. Que o que parecia uma casa é agora apenas um espaço voltado do avesso, cheio de andaimes.. Mas não entre em pánico porque o resultado é sempre bastante compensador e satisfatório, só terá de ter calma e respirar fundo.

Esta fotografia mostra um dos primeiros momentos do inicio de obra no edifício na Corunha. Aqui, o que o futuro será um moderno lounge, agora é uma sala cheia de escombros onde, no entanto, como podemos ver sinais de coisas para vir mais tarde. Você abriu um buraco no telhado, que abrigará o futuro escadaria que liga os dois andares.