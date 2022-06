O que é um duche italiano?

Com o seu espaço refinado e moderno, o duche italiano conhece uma verdadeira paixão. Elegante, design, ligeiro, por vezes espaçoso… O duche italiano faz sonhar. Uma verdadeira tendência do momento. Permite o uso de materiais variados, naturais e chiques, para uma casa de banho cheia de carácter e personalidade, mesmo em espaços pequenos, adapta-se a todas as formas e estilos. Pode ser instalado numa casa de banho minimalista, zen ou rústica, decorado com azulejos ou mosaicos, este duche ao nível do chão criará uma sensação de grandeza, típica dos antigos termos romanos.

Mas quais são as vantagens e as desvantagens deste duche aberto que seduz cada vez mais os portugueses? Adapta-se realmente a nós? Qual é o tipo de instalação? Estas e outras questões serão desvendadas neste livro de ideias, bem como modelos de sonho. Não perca este artigo e esclareça as suas dúvidas!