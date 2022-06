Espaço pequeno, apartamento fantástico

Situado na zona norte da capital portuguesa, o Lumiar desenvolveu-se sobretudo durante a segunda metade do século XX. Outrora ocupada por quintas nobres afastadas do centro urbano, esta zona apresenta atualmente uma localização privilegiada graças ao prolongamento do eixo norte-sul em 2007. Construído na década de setenta, o apartamento encontrava-se bastante desatualizado e precisava de uma intervenção que explorasse o verdadeiro potencial dos espaços, adaptado-os aos dias de hoje.