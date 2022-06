Casa contemporânea com recantos mágicos

A continuidade espacial desejada pelos arquitectos foi reafirmada através da utilização do mesmo revestimento no tecto e no pavimento de toda a habitação. O revestimento do tecto é em madeira e cria uma uniformidade geral extremamente harmoniosa e confortável no espaço. Já o chão foi pavimentado com uma massa de betão que cria um efeito contemporâneo e sofisticado.