10 coisas que deve fazer para poupar dinheiro ao construir a sua casa

Mesmo que viva sozinho, pense que algum dia poderá querer construir uma família ou partilhar a casa com amigos. Se já tem família, deve considerar que está pode crescer, que podem nascer mais crianças que depois se tornarão jovens e precisarão do seu espaço. Pense também em si e naquilo que gosta e, mesmo que agora goste de passar horas a fio no escritório, no quarto ou na sala de televisão, talvez um dia passe a gostar mais de se dedicar ao jardim, de ter uma cozinha maior ou um quarto no piso inferior da casa. Todos estes pontos devem ser tidos em conta quando se planeia devidamente a construção de uma casa.

Mesmo não sabendo o que acontecerá no futuro, uma opção é permitir flexibilidade na forma de utilizar e renovar os espaços, construir paredes interiores leves, deixar uma área considerável como espaço exterior e preparar as bases do edificio e as placas do piso e tecto para a possibilidade de construir mais um piso.