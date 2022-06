Conforto e funcionalidade a cada canto

No interior do apartamento, as áreas sociais estão localizadas no piso térreo: sala de jantar, sala de estar e cozinha. No segundo andar, a suite principal tem um acesso especial a um terraço que se abre sobre o jardim. A pedra está novamente presente em uma das paredes do espaço e além da pedra também a sua escada escultórica se destaca (estilo minimalista). Os tons utilizados nas paredes são leves e quentes. Estes combinam perfeitamente com o tom chocolate que pode ser visto em algumas partes do mobiliário e ainda nos degraus da escada.