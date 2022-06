O entusiasmo de mobilar o primeiro apartamento!

As cores são fundamentais na decoração de uma casa. É através delas que se criam as atmosferas que aspiramos para cada uma das divisões. A forma como joga com as cores na decoração vai dizer muito sobre o seu espaço – e até mesmo sobre si – a quem o visita. Na sua primeira casa, é natural, pelas mais variadas razões, que a decoração seja minimalista. Assim, pode apostar na cor para conferir ao espaço energia e jovialidade. Aproveite o significado e as características de cada uma das cores que pode utilizar para criar um ambiente convidativo e um sentido de modernidade no seu espaço.

A imagem que lhe mostramos, proposta dos mexicanos Clorofilia, é um exemplo perfeito da importância da cor na decoração. A paleta de fundo neutra é intervalada pela colocação de uma poltrona amarela que acaba por ser um ponto de referência no espaço. As primeiras casas são, geralmente, pequenas pelo que este é um bom exemplo a seguir: cores sóbrias com apontamentos coloridos para dar personalidade e interesse ao apartamento.