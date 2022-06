6 quartos pequenos com ideias geniais para copiar

Uma cama que se dobra ou que esteja embutida num móvel multifuncional é uma excelente solução, para quartos com dimensões restritas. Nesta imagem, torna-se claro que o espaço é limitado, porém não elimina a possibilidade de ter uma cama confortável, com um bom colchão. Quando a cama é levantada, enfia-se no buraco e fica escondida. Desta forma, sobra espaço para a circulação.