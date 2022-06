15 desenhos de fachadas de dois andares que o vão encantar

Ao passear connosco pelos projectos e construções de hoje será certo que irá querer fazer uma casa de dois andares. Perceberá que a ideia é perfeita se gostar de jardim e tiver espaço para ter um quintal, se existir espaço para uma zona arejada para fazer uma churrasqueira e sentir que se houver necessidade poderá sempre expandir a sua casa em tamanho, para cima ou para os lados!

Para construir uma casa deverá primeiramente decidir com o arquitecto qual o estilo que mais o fascina. No artigo de hoje apresentamos casas de dois andares, algumas pequenas, outras um pouco maiores e outros definitivamente mais caras e se calhar demasiado avantajadas para o que lhe é permitido. O que interessa é que damos a conhecer projectos para todos os gostos e carteiras. As necessidades da família são definidas consoante o orçamento, o arquitecto faz alguns estudos até formar o volume principal e depois parte para pormenores como materiais, revestimentos, cor e estilo, até a casa dos seu sonhos começar a aparecer entre desenhos tridimensionais. Certifique-se que a casa está como quer antes de avançar para a obra em si. Faça todas as questões e não se precipite.

Aproveite em seguida para se inspirar com 15 diferentes desenhos de fachadas para casas de dois andares, com certeza que vai gostar de várias. Guarde-as como favoritas num livro de ideias e diga ao seu arquitecto que é esse o seu estilo!