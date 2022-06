Salas perfeitas para os dias frios de Inverno

Começámos por referir, no início do artigo, o problema da falta de luz natural durante o Inverno. É um facto que os dias são mais curtos e mesmo havendo luz do sol, esta já não é tão intensa como era durante o Verão. Assim sendo, é necessário ter especial atenção ao posicionamento e intensidade da luz artificial dentro de casa, de maneira a que os ambientes não se tornem pouco convidativos. Use e abuse das lâmpadas! Pode até ir buscar aquele abat-jour que tem na garagem e colocá-lo numa mesa, no aparador ou perto do sofá, em cima de uma pilha de livros! Mas, claro, sempre com peso e medida, ou cairá no erro de transformar a sua sala numa discoteca de Inverno…