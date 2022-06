13 ideias com pedra para tornar as suas paredes bonitas

Quando queremos transformar a aparência da nossa casa, podemos encontrar muitas opções para o fazer; desde alterar a cor das paredes ou revesti-los com algum material tal como a pedra, e é desta última opção, que iremos falar hoje. A ideia é muito atraente, mas poderá ter algumas dúvidas, antes de iniciar uma transformação deste tipo, tais como:

A quantidade de material que deve comprar?

Os revestimentos, geralmente, são vendidos por metro quadrado, então a primeira coisa que deve fazer é medir com precisão a parede a ser decorada. Deve medir a altura e largura, que quer cobrir com este material, antes de o comprar.

É muito caro?

A pedra existe em diferentes tipos e modelos, por isso o preço varia de acordo com a pedra que quiser. O custo médio da pedra é entre os 6€ a 40€ por m². Embora seja provável encontrar lugares onde vendem mais barato. Idealmente, deve pedir vários orçamentos a empresas, de modo, a encontrar a melhor opção que se adapte às suas necessidades.

Como conseguir um bom design?

Colocar a pedra pode ser um pouco quebra-cabeça, por isso poderá ter dúvida sobre a melhor forma de colocar estas na sua parede. Para obter um design mais preciso e como já tem as medidas exatas da parede, pode fazer uma moldura com fita adesiva, para colocar as pedras, até encontrar o desenho que mais gostar de ver.