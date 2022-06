12 dicas para viver com estilo numa casa pequena

Viver bem não está nem pode estar relacionado com a questão de espaço. Não importa se tem uma grande casa, um apartamento com poucas divisões, se uma vivenda com jardim e garagem – em qualquer uma delas pode construir o lar perfeito, apenas terá de ter em conta o desenho e layout mais adequado.

Os espaços pequenos, por norma, fazem com que arquitectos e designers pensem out of the box e comecem a analisar possibilidades não antes imaginadas para criar a máxima amplitude possível num espaço mínimo. Poderá adaptar mobiliário multifuncional em amplos espaços, paredes especiais, materiais inovadores e estilos que combinem tudo o que gosta numa só divisão. E para que o seu pequeno lar tenha muito estilo, reunimos alguns conselhos neste artigo que esperemos que goste tanto como nós!