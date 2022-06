Decoração escandinada: O estilo que veio para ficar (em 6 fotos)

Decidimos começar este artigo pelo espaço mais comum da casa que é ponto de encontro da família mas é também lugar privilegiado para a recepção das visitas, a sala de estar. O exemplo que lhe apresentamos é quanto a nós um belíssimo exemplo já que se encontra totalmente em acordo com a descrição que lhe fizemos no parágrafo inicial. Vamos então ponto por ponto perceber o porquê desta sala ser de estilo escandinavo. Em primeiro lugar a predominância do branco conjugada com a madeira clara – repare que o chão é todo de madeira – a condizer com grande parte dos móveis que vemos e o tapete que existe a ocupar uma grande superfície é também ele branco. O sofá é de um cinzento muito claro e não apresenta qualquer tipo de padrão. E por fim todos os restantes elementos decorativos apresentam cores pastel que completam a paleta de tons suaves que vemos em toda a sala. Um exemplo perfeito de uma sala de estar que transmite paz e serenidade.