A decoração de interiores que se faz a norte!

A sala de estar da imagem integra um apartamento no Monte da Ervilha, no Porto. Não sabemos se o nome do local influenciou a decoração, mas sabemos que as tonalidades verde ervilha sobressaem esta sala quer na peça maior – o sofá -, quer em apontamentos decorativos como é o caso da bandeja ou das almofadas. Nesta sala, apercebemo-nos de alguns laivos de inspiração tropical não só por via desta cor, como também pela tela que ocupa um espaço generoso da parede, das plantas e dos padrões em cores quentes que surgem nos objectos. Tudo com peso e medida não beneficiassem estas peças de um pano de fundo sóbrio em bege e de uma mistura cuidadosa com móveis modernos, brancos e simples. O grande candeeiro anguloso debruça-se sobre a zona de estar e é, sem dúvida, mais um elemento que salta à vista e que constitui uma referência na sala decorada pela designer de interiores Susana Camelo.