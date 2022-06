Uma casa estonteante de linhas modernas nos Açores

Hoje vamos dar um salto até ao arquipélago dos Açores para lhe mostrar uma casa fenomenal!

O projecto é da equipa de arquitectos MONTEIRO, RESENDES & SOUSA ARQUITECTOS LDA. Este ateliê de arquitectura sediado na cidade de Ponta Delgada tem como preocupação uma nova interpretação da arquitectura tradicional açoriana, pela qual têm sido considerados. De formas simples e claras procuram tirar proveito da morfologia do território, tendo em consideração a implementação de recursos naturais e aproveitamento solar.

Assim esta casa é pensada de forma clara e analítica busca as premissas do escritório. Certamente que irá gostar do resultado final!