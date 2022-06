Transformação de armazém em escritório moderno!

Foi em 2015 que a empresa KuantoKusta decidiu criar as suas novas instalações num armazém industrial que embora estivesse num elevado estado de degradação, possuía outras condições arquitectónicas extremamente interessantes como é o caso do grande pé-direito e a grande fonte de iluminação natural em ambos os extremos do edifício.

O projecto que hoje lhe iremos apresentar é precisamente uma obra de remodelação dos espaços interiores deste grande armazém que posteriormente se converteu num escritório para esta empresa. Localizado em Matosinhos, o KuantoKusta possui agora uma imagem integralmente nova facilitando assim a negociação com os seus clientes e criando um espaço de trabalho atractivo e moderno para todos os seus funcionários. O projecto foi da autoria dos profissionais A2OFFICE que desafiaram as leis do espaço e criaram um projecto único e maravilhoso!

Veja as imagens seguintes…